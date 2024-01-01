عملية وصلة شريانية لمريضة كلى للمرة الأولى بمستشفى بلبيس المركزي

قام فريق طبي بمستشفي بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية ، بإجراء عملية وصلة شريانية لمريضة كلى للمرة الأولي بمستشفى بلبيس المركزي، ذلك في إطار توجيهات بالقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، و رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصي استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصري بمحافظة الشرقية.

وقام الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور إسلام الفهلوي، والدكتور عبدالله عطا الله أطباء الأوعية الدموية، وبإشراف الدكتور جمال بدار استشاري الجراحة العامة، والدكتور وائل حلمي مدير المستشفى، بإجراء عملية جراحية لتركيب وصلة شريانية لمريضة غسيل كلوي للمرة الأولى بمستشفى بلبيس، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمريضة، قبل إجراء العملية الجراحية لها، والتي تمت بنجاح، والمريضة بحالة جيدة، وتتلقي الرعاية الصحية بقسم الجراحة العامة تحت متابعة الأطباء بالمستشفي.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، ولمدير المستشفي، و الأطباء وهيئة التمريض، والفريق المعاون، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى.