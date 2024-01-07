إصابة شابين بكدمات وكسور فى تصادم دراجتين بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة ميدان العوامية بمدينة الأقصر ، اليوم الأحد، حادث اصطدام دراجتين ناريتين نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة شابين بكدمات وكسور وتم نقلهما لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بنقل الشابين "جون.م.ا" 25 سنة، مصاب بكسر فى الركبة والقدم اليمنى، و"علاء.م.ا" 31 سنة مصاب بكسر ونزيف في القدم اليممنى، وذلك نتيجة حادث إصطدام دراجتين ناريتين نتيجة السرعة الزائدة بمنطقة ميدان العوامية، وتم نقلهما لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، انقلاب سيارة كبود أجرة بين كوبرى الدير والمطاعنة، مما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بكدمات وكسور، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بإنقلاب إنقلاب سيارة كبود أجرة بين كوبرى الدير والمطاعنة، مما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بكدمات وكسور، بينهم سيدة حامل فى الشهر السادس مصابة بإصابات خطيرة ما بين نزيف وكسور، وشملت قائمة المصابين كل من "محمد جمال" 28 سنة، و"محمد سيد" 60 سنة، وربيع مصطفى" 50 سنة، مصابين باشتباه إرتجاج، واشتباه كسر فى الفقرات العنقية، ونزيف داخل البطن وصعوبة بالتنفس، و"نصر محمود" 50 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الفقرات الظهرية.

وتبين إصابة كل من "هدى إبراهيم" 22 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وحامل فى الشهر السادس، و"وفاء محمد" 20 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"محمد حسين" 29 سنة مصاب بكسر بالساعد الأيسر واشتباه كسر فى الحوض، و"محمود محمد" 35 سنة مصاب بجرح قطعى بالوجه، و"مصطفى فراج" 41 سنة مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر وعظام الحوض، وانتقلت على الفور لموقع الحادث 8 سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.