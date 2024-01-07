إسكندرية حلاوتها فى الشتا.. سيلفى المطر والموجة الطائرة أهم مظاهر عروس البحر

الإسكندرية - أسماء على بدر

تعتبر محافظة الإسكندرية من أفضل المحافظات التى استمتع بها صيفًا وشتاءً، ولكن فى فصل الشتاء يصبح الاستمتاع بشكل مختلف، خاصة وقت النوة والأمطار الغزيرة أجواء مميزة تستطيع أن تشعرك بأجواء أوروبية على أرض مصر وسرعان أن ينقلك الطقس إلى أجواء دافئة نهارًا فى طقس غير مستقر، لتستعد الإسكندرية عروس البحر المتوسط لأفضل أوقاتها فى العام يستمتع بها أهل المدينة ومحبيها من الخارج ويأتوا خصيصًا للاستمتاع بشوارعها الخلابة.

سيلفى الكورنيش

وعندما تسير فى شوارع الإسكندرية تجد عدد كبير من المواطينن يستمتعون بالطقس وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج ليلتقطوا الصور التذكارية وتحديدا فى منطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية التى تتميز بمنطقة الميناء الشرقى التى ترتفع فيها الأمواج وتخرج الى الطريق الرئيسى لتُغرق السيارات والمارة لذلك يحرص المواطنون على التواجد فى هذا المكان للاستمتاع بهذه الأجواء المميزة .

صيد السمك فى النوة

ويعتبر صيد السمك فى النوه بمحافظة الإسكندرية من اهم العادات يخرج فيها الصيادين ومحبى صيد السمك والهواه باكر ويعودون قبل غروب الشمس ويتواجدون فى اماكن مختلفة حسب نوع السمك الذي يريدونه منها منطقة الميناء الشرقى ومنهم من يستقل مركب فى اعماق البحر للاستمتاع باحواء شتوية داخل البحر وصيد السمك .

ويقول محمد مجاهد، أحد الصيادين، إنهم فى فصل الشتاء وفى أوقات محددة يستقلون قارب إلى جزيرة نيلسون بمنطقة أبوقير للاستمتاع بصيد السمك وهى من أفضل الرحلات التى ينتظرونها كل عام .

وأضاف أن صيد السمك هواية لأهالى الإسكندرية يتوارثونها الأجيال وهو يعلمها لابناءه منذ عمر الـ7 سنوات كما تعلم من والده واصبح يعشق صيد السمك .

وأشار إلى أنهم يبداون الصيد فى الساعات الاولى من الصباح بعد الفجر مباشرة وينتهى قبل الغروب واوضح ان الصيادون يتواجدون بطول كورنيش الإسكندرية خاصة فى كليوبترا والابراهيمية والشاطبى مرورا بمحطة الرمل وحتى المنشية.

ممارسة الرياضة فى الشتاء

ويفضل المواطنين ممارسة الرياضة صباحا ويتظم الرياضيين الماراثون فى النوه والتقلبات الجوية لمواجهه البرودة وانخفاض درجات الحرارة ومن اشهر الرياضات على كورنيش الاسكندرية سباق الدراجات وماراثون الجرى والرياضات المختلفة التى تصلح ممارساتها فى الهواء الطلق.

الإسكندرانية والشتاء

العديد من المواطنين وأهالى الإسكندرية يفضلون المدينة والتواجد فى شوارعها والاستمتاع فى فصل الشتاء بعيدًا عن الزحام وتكدس المصطافين فى الصيف، خاصة أن معظم شوارعها فى الشتاء تصبح فارغة وتستنشق رائحة اليود الممزوجة برائحة المطر.

ويقول أحمد عيد صاحب أحد المحلات بمنطقة محطة الرمل، إن معظم أهالى الإسكندرية يفضلون التجول فى المدينة فى فصل الشتاء نظرا لعدم وجود تكدس والاستمتاع بالأجواء الشتوية .

وأضاف أن الإسكندرية تختلف كثيرا فى الشتاء ويصبح لها طابع خاص ويأتى اليها محبى الهدوء ويستمتعوا بالبحر والمطر والتواجد فى الاماكن التراثية والترجل فى شوارعها القديمة .