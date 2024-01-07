أوبزرفر: تحذيرات من تأثير أطول إضراب فى قطاع الصحة على مستشفيات بريطانيا

كتبت رباب فتحى

حذر رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن المستشفيات فى بريطانيا الآن "تمتد إلى الحد الأقصى لتوفير رعاية آمنة" في مواجهة إضرابات الأطباء المبتدئين المستمرة - وقال إن المزيد من الإضرابات ستوقف الجهود المبذولة لتقليص أوقات الانتظار الطويلة.

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن قطع قوائم الانتظار كان إحدى الأولويات الرئيسية لريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى العام الماضي، مع احتلال حالة الخدمة الصحية بانتظام المرتبة الأولى بين اهتمامات الناخبين. ومع ذلك، مع وجود هيئة الخدمات الصحية الوطنية في خضم إضراب الأطباء وما يعتبره الكثيرون أصعب أسبوعين في فصل الشتاء، هناك بالفعل تحذيرات من أن المزيد من الإضرابات يمكن أن توقف التقدم في أوقات الانتظار.

وقال قادة الأطباء المبتدئين إنهم على استعداد لدعم المزيد من الإضرابات، على الرغم من أن بعض النقابات أعلنت عن وقوع حوادث خطيرة في الوقت الذي تكافح فيه من أجل التكيف مع الضغوط.

وقال ريتشارد ميتشل، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الجامعية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في ليستر، لصحيفة "الأوبزرفر" إن التقدم الكبير الذي أحرزته المستشفيات في العام الماضي بشأن قوائم الانتظار سيكون من الصعب للغاية تكراره في حالة حدوث تهديد بإضربات جديدة.

وقال: "إننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير رعاية آمنة للمرضى هذا الشتاء. لقد عملت في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة 22 عامًا وكنت رئيسًا تنفيذيًا لأكثر من ستة أعوام. لقد كان الشهر الماضي واحدًا من أكثر الأشهر تحديًا في حياتي العملية."

وارتفعت قوائم الانتظار الإجمالية في إنجلترا من 7.2 مليون مريض إلى 7.7 مليون في أكتوبر، وهي أحدث الأرقام المتاحة. وفي حين انخفضت فترات الانتظار الطويلة لأكثر من 18 شهرًا بشكل ملحوظ منذ ذروتها في عام 2021، إلا أن الحكومة تعهدت بإزالتها بحلول أبريل من العام الماضي. وكان ما يقرب من 9,000 شخص ينتظرون العلاج لأكثر من 18 شهرًا حتى نهاية أغسطس.

لكن بعض المستشفيات، تمكنت من خفض أعدادها في العام الماضي. وانخفض عدد المرضى في مستشفيات جامعة ليستر التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية الذين ينتظرون الرعاية الاختيارية بنسبة 20%، وحالات انتظار التشخيص بنسبة 40%، كما انخفض عدد المرضى الذين ينتظرون رعاية مرضى السرطان بنسبة 66%. تم تقليل الحد الأقصى لانتظار الرعاية بمقدار النصف. لكنه حذر من أن الإضرابات حالت دون تحقيق المزيد من التقدم، وأن المزيد من الإضرابات يعرض التخفيضات المستقبلية للخطر.

وقال: "على الرغم من أن هذا التقدم إيجابي، إلا أننا كنا سنكون أفضل بكثير لولا الجولات المتكررة من الإضراب. على الرغم من العمل على حماية أكبر قدر ممكن من الرعاية المخططة ورعاية مرضى السرطان، فقد اضطررنا حتماً إلى إعادة جدولة المواعيد. نحن لا نزال مصممين على تقليل فترات الانتظار الطويلة بشكل أكبر هذا العام، لكن الأمر سيكون صعبًا."