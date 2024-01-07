أخبار مصر.. فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح اللحوم والسكر بأسعار مخفضة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها فتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من منافذ المجمعات الاستهلاكية لاستمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيه كما يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها إضافة إلى توفير كافة السلع الغذائي بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تعد مشروعا بحثيا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصرى

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

البابا تواضروس: تهنئة الرئيس السيسى بعيد الميلاد محفوفة بالمشاعر الكبيرة

أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سروره بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد، قائلا "إن تهنئة الرئيس محفوفة بالمشاعر الكبيرة، ووجوده يملأ قلوبنا فرحة فوق فرحة". فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح اللحوم والسكر بأسعار مخفضة حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على فتح العديد من منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الأحد لاستمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيه كما يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها إضافة إلى توفير كافة السلع الغذائي بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة الثلاثاء المقبل

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير 2024. وزارة التعليم العالى تغلق 3 كيانات وهمية بالفيوم أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشآت وهمية بمحافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

استشهاد حمزة نجل الصحفى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى جنوب غزة

أكدت مصادر صحفية فلسطينية، استشهاد حمزة نجل الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبى قطاع غزة.

شبورة كثيفة اليوم قد تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 23 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

أسعار الذهب فى مصر تسجل 3310 جنيهات للجرام عيار 21 بمستهل تعاملات اليوم الأحد

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية تحركا جديدا ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3310 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع استمرار ارتفاع الطلب على الذهب بالسوق المصرى.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3783 جنيها. عيار 21 يسجل 3310 جنيهات. عيار 18 يسجل 2837 جنيها. عيار 14 يسجل 2200 جنيه. الجنيه الذهب 26480 جنيها.

الأهلي يضم وسام أبو على لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 2 مليون يورو