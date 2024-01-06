وزيرة خارجية فرنسا: ملتزمون بإيصال المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع مصر والأردن

أ ش أ

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التزام فرنسا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ لتلبية احتياجات السكان المدنيين، وذلك بالتنسيق بشكل خاص مع مصر والأردن.

جاء ذلك فى بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية مساء اليوم /السبت/، عقب جولة مشاورات أجرتها مع شركاء فرنسا فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك نظرا لمستوى التوتر غير المسبوق فى المنطقة، وبناء على توجيهات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.



وذكر البيان أن كولونا أجرت مباحثات - فى 3 يناير الجارى - مع نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني؛ وفى 5 يناير مع رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني؛ وكذلك اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري، ونظيرها الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

وتطرقت كولونا - أيضا - إلى الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والذى بدونه لا يمكن توفير أى شيء لمواجهة الكارثة الإنسانية المستمرة.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن تتحلى "كل الأطراف"، المسؤولية وضبط النفس؛ لتجنب تصعيد إقليمى لن يفيد أحدا، حسبما ذكر بيان الخارجية الذى أفاد بأن هذه المشاورات ستستمر فى الأيام القادمة.