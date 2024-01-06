وزارة التموين تتعاقد اليوم على توريد السكر المستورد الخام

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين اليوم السبت، عروض الشركات الراغبة في التقديم لممارسة توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام و 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وفترة وصول من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 و / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024 .