نائب محافظ البحيرة تزور مطرانية الأقباط لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

البحيرة -ناصر جودة

شهدت مطرانية الأقباط بمدينة دمنهور بالبحيرة، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من البهجة والسرور.

وقامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة يرافقها اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد بزيارة مطرانية الأقباط للتهنئة بعيد الميلاد.

فيما ترأس الانبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية قداس عيد الميلاد المجيد وسط أجواء روحانية بأمتياز.

وشارك فى الزيارة الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من قيادات الأزهر الشريف، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ونقلت نائب محافظ البحيرة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع مواطني محافظة البحيرة لنيافة الأنبا باخوميوس وكافة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مشيرةً إلى أن مصر شعب ونسيج واحد يجمعنا حب الوطن وأن عيد الميلاد هى مناسبة عظيمة تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية فى مصر.

فيما أكد نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية لشعب محافظة البحيرة، مضيفا أن الاحتفال بعيد الميلاد، هز عيد لكل المصريين مسيحيين أو مسلمين لانه يجمعنا وطن واحد وشعب واحد بكافة فئاته.

وفى هذا السياق قام وفد من التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى بزيارة مطرانية الأقباط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

وقام شباب التحالف الوطنى بتوزيع الحلوى والورود على الأطفال داخل الكنائس للتعبير عن روح المحبة بين أبناء الشعب المصرى.