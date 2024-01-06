اليوم السابع
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موجة صقيع تضرب شمال أوروبا و30 درجة تحت الصفر لأول مرة بأوسلو

السبت، 06 يناير 2024 05:54 م
موجة صقيع تضرب شمال أوروبا و30 درجة تحت الصفر لأول مرة بأوسلو ثلوج
كتب محمد جمال

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انخفضت الحرارة للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر السبت في أوسلو مع تسجيل 31.1 درجة تحت الصفر فى بيورنهولت فى شمال العاصمة النرويجية على ما أظهرت بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية، بحسب سكاى نيوز.
 
سجلت هذه الحرارة ليل الجمعة السبت بين الساعة الثالثة والرابعة بالتوقيت المحلي، في محطة حرجية فى المنطقة حيث بلغت أعلى حرارة في الساعات الأربع العشرين الأخيرة 21.9 درجة تحت الصفر.
 
وقبيل الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، السبت، كانت الحرارة 29 درجة مئوية تحت الصفر بحسب موقع "ير-نو".
 
وقال خبير في مصلحة الأرصاد الجوية في النرويج، مارتن جرانيرود، في تصريح لتلفزيون "إن آر كاي " الرسمي "الليلة الماضية كانت على الأرجح الأكثر برودة".
 
فى وسط أوسلو، تدنت الحرارة إلى 21.5 درجة مئوية تحت الصفر.
 
وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43,6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد الأربعاء وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر يناير على أراضيها.






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موجه برد




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