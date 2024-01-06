ممشى سياحى وساحات انتظار.. تفاصيل المرحلة الثانية من تطوير طريق المنصورية

كتبت - مرام محمد

انتهجت محافظة الجيزة مخططًا شاملًا لتطوير ورصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية وتحسين الصورة البصرية بمحيطها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت المحافظة سعيها لإنجاز العديد من المشروعات القومية والهامة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة تم تنفيذها خلال عام 2023 وتتواصل مراحلها التنفيذية خلال عام 2024.

وفي هذا الإطار، كشفت محافظة الجيزة عن خطتها لتطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحى أعلى القطاع المغطى من الترعة أمام منطقة هيئة الدواء نظرًا للطبيعة السياحية للقطاع، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق.

تنفذ أعمال التطوير بالقطاع الثاني من طريق المنصورية بدءًا من نهاية التطوير السابق (المرحلة الأولى) عند كوبرى عز وحتى الطريق الدائرى الجنوبى بطول 2كم وعرض 15م لكل اتجاه 4 حارات فى الاتجاه الواحد.

ويشمل مخطط التطوير إنشاء ساحات ونقاط لانتظار السيارات بطول 1كم وعرض 15م، وإنشاء ممشى سياحي جديد ودعمه بمساحات خضراء ومكونات جمالية لتحقيق المظهر الحضارى اللائق، وإنشاء وإدخال المرافق بالممشى من المياه والصرف الصحى وبالوعات صرف الأمطار والكهرباء، وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالى أسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال.

يُذكر أن محافظة الجيزة تنفذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف لشارع الملك فيصل بدءًا من منطقة المريوطية وحتى التقاءه مع طريق المنصورية بطول 1.5 كم وعرض 30م، وذلك ضمن خطة المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية الى المتحف المصرى الكبير.