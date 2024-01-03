محافظ الجيزة يعاين نموذج للمرحلة الثانية من تطوير طريق المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نموذج لخطة تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحى (المرحلة الثانية) أعلى القطاع المغطى من الترعة أمام منطقة هيئة الدواء، وذلك فى إطار خطة محافظة الجيزة لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية.

وعاين المحافظ مراحل العمل بالقطاع الجارى العمل فيه والمخطط له بدءًا من نهاية التطوير السابق (المرحلة الأولى) عند كوبرى عز وحتى الطريق الدائرى الجنوبى بطول 2كم وعرض 15م لكل اتجاه 4 حارات فى الاتجاه الواحد.

وكلف المحافظ بإنشاء ساحات ونقاط لانتظار السيارات بطول 1 كم وعرض 15م، وذلك نظرًا للطبيعة السياحية للقطاع.

ووجه محافظ الجيزة بمراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضارى اللائق.

وشدد المحافظ على ضرورة إنشاء وإدخال المرافق بالممشى الجديد من المياه والصرف الصحى وبالوعات صرف الأمطار والكهرباء.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بمراعاة عدد من النقاط الهامة فى أعمال التطوير المقرر تنفيذها والتى يأتى على رأسها إنشاء أرصفة مشاة للتسهيل على المواطنين واستخدام الخامات التى تحقق عوامل الاستدامة وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالى أسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم.