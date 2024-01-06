اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 10:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 11 وإصابة 8 آخرين جراء قصف روسى شرق أوكرانيا

السبت، 06 يناير 2024 10:12 م
مقتل 11 وإصابة 8 آخرين جراء قصف روسى شرق أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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 قُتل 11 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال، وأُصيب 8 آخرون بجروح، جراء قصف روسى اليوم /السبت/ على مدينة بوكروفسك فى شرق أوكرانيا.

وقال منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين - على تيليجرام، نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن القوات الروسية استهدفت مدينتى بوكروفسك وريفنى فى المنطقة بصواريخ (إس-300)؛ ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 8 آخرين.

وكانت مدينة بوكروفسك، التى كان عدد سكانها 60 ألف نسمة قبل الحرب، قد تعرضت لقصف دام فى أغسطس خلف 9 قتلى و82 جريحا.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية أنه يعتقد أنه لا يزال هناك 6 أشخاص تحت الأنقاض من بينهم طفلين ، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية فى المنطقة.

 







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