مستشفى بئر العبد بشمال سيناء: إجراء جراحة نادرة لفتاة ابتلعت 2 كيلو شعر

شمال سيناء - محمد حسين

اعلن مستشفى بئر العبد النموذجي بشمال سيناء، تمكن فريق طبي بالمستشفى جراء عملية جراحية هى الأولى من نوعها فى المستشفى وتعتبر من أندر الجراحات على الإطلاق .

وذكر بيان المستشفى، أنه حضرت إلى المستشفى فتاه تبلغ من العمر 16 عام محولة من مستشفى العريش العام التابع لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء تعانى من آلام بالبطن وإمساك شديد وقيء متكرر وهبوط حاد بالوزن، وتم التعامل مع الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء منظار تشخيصي علوى واتضح أن الفتاة تعانى من حالة مرضية نادرة تسمى البازهر الشعرى وهى حالة مرضية نادرة تسمى هوس أكل الشعر أو متلازمة رابنزل، وذلك بسبب حالة نفسية من التوتر الشديد والتي أدت إلى إغلاق كلى المجرى الهضمى واستدعى هذا التدهور فى صحة الفتاة تدخلا جراحيا فوريا بواسطة الفريق الجراحى بالمستشفى بقيادة :الدكتور هانى يوسف العسكرى استاذ الجراحة بكلية طب الأزهر بنين.

و قام الفريق الطبى المساعد وبدعم كامل من مدير المستشفى لتذليل كافة العقبات أمام الفريق الجراحي لإجراء جراحة عاجلة لاستكشاف البطن واستخراج كرة الشعر عن طريق فتح جراحي للمعدة حيث بلغ وزن كره الشعر حوالى 2 كيلو جرام وتم خروج الحالة من العمليات دون أدنى مضاعفات .

واجري الجراحة الدكتور هانى يوسف العسكرى استاذ الجراحة العامة بجامعه الأزهر و الدكتور احمد عبد المحسن مصطفى مدرس مساعد جراحة الأطفال بجامعه الازهر والدكتور محمد مهدى مدرس مساعد التخدير والرعاية المركزة بجامعه الازهر وفريق تمريض متميز .