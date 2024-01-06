تفريغ خامس شحنة مساعدات لغزة تصل عن طريق البحر لميناء العريش

العريش ـ محمد حسين

تواصل لليوم الثانى فرق الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، استقبال دفعة مساعدات لغزة نقلت بحرا من تركيا لميناء العريش، ويجرى تفريغها ونقلها للمخازن اللوجستية فى مدينة العريش تمهيدا لنقلها لغزة.

وأفادت بيانات الهلال الأحمر المصرى، أنه وصلت خامس سفينة تحمل مساعدات لغزة لميناء العريش قادمة من تركيا محملة بكمية مواد اغاثية تقدر بنحو 2334 طنا، تم استلاها وتقوم جهات التفريغ المختصة بنقلها على شاحنات لمخازن الهلال الأحمر بالعريش وفيها يتم تجهيزها وتحميلها على شاحنات تنقلها تباعا لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

وسجلت بيانات حركة استقبال سفن المساعدات لميناء العريش، ارتفاع عدد سفن استقبلها ميناء العريش وتحمل مساعدات لغزة إلى 5 سفن حملت مساعدات إغاثية وأدوية وسفينتين ترسوان على رصيف ميناء العريش وفيها تُقَدَّم الخدمات الطبية داخل مستشفى متكامل يستقبل يوميا الجرحى والمصابين القادمين من غزة.

وسبق واستقبل ميناء العريش سفينة " غزة" ووصلت لميناء العريش محملة بمساعدات كويتية مشاركة مع تركيا، وحمولتها 1200 طن مواد إغاثية تسملها الهلال الأحمر المصري، وقدمتها الجمعية الكويتية للإغاثة والهلال الأحمر التركي بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي.

وأوضحت بيانات شحنة المساعدات الكويتية التركية المشتركة، إن الشحنة قيمتها ٤ ملايين دولار، شاركت فيها الجمعية الكويتية للإغاثة بمبلغ مليونين ونصف دولار أمريكي، والهلال الأحمر التركي بمبلغ مليون ونصف دولار، ومكوناتها طرود غذائية مكونة من شوربة جاهزة، معلبات حمص باللحم، معلبات محشي تونة معلبة معكرونة أرز جاهز، حلوى بسكويت ماء، عصير فواكه طحين، أطقم ملاعق وشوكة بلاستيكية عددها 38,072.0 طرد، ووزنها 536,815.2 كجم، وطرود مواد النظافة وعددها 35,715.0 طرد ، ووزنها 267,862.5 كجم، وطرود إيواء وسادة وسرير وعددها 7,836.0 طرد، ووزنها 34,478 كجم، وخيام عددها 1.11 خيمة ، ملابس شتوية وزنها 50,008 كجم.

وسبق وصول السفينة التركية الكويتية وصول أكبر شحنة مساعدات منقولة بحرا ونقلتها سفينة إمارتية أبحرت بها من ميناء الفجيرة على ساحل الإمارات الشرقي وصولا لميناء العريش على ساحل مصر الشمالي على متنها 3,465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الإيوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية التي آمنت من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر.

كما شهد ميناء العريش البحري وصول سفينتين من فرنسا وإيطاليا تحملان مستشفيات تعمل كمستشفى طبي لعلاج المصابين الفلسطينيين، تحمل السفينة الإيطالية اسم «فولكانو» بطاقة 16 سريراً وتضم غرفتي عمليات وغرف رعاية وأشعة مقطعية ومعدات تشخيصية وأدوية ومستلزمات طبية،و 2 هيليكوبتر، لتقديم الرعاية الكاملة للجرحى الفلسطينيين،من خلال فريق طبي يضم 15 طبيبا.

وسفينة فرنسية تحمل اسم "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سريراً داخلياً و15 سرير عناية متوسطة و5 أسر عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.

وكانت استهلت رحلات نقل المساعدات البحرية لقطاع غزة عبر ميناء العريش البحري في نوفمبر الماضي بوصول سفينتين شحن مساعدات من تركيا نقلت الأولى 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة إسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية، والسفينة الثانية وتحمل اسم BestEKAR نقلت 1500 طن من المساعدات الإنسانية .

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