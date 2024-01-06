مرصد الأزهر يشيد بتحديد جلسة لنظر دعوى جنوب أفريقيا ضد العدوان على غــزة

كتب لؤى على

ثمّن مرصد الأزهر الموقف الذي اتخذته جنوب أفريقيا منذ اندلاع العدوان الصهـيوني على غــزة، مؤكدًا أنّ هذا الموقف ينم عن فهم لحقيقة الأوضاع التي يعيشها الفلسـطينيون بقطاع غـزة، مشدّدًا على أهمية التعامل مع هذه القضية بحيادية ونزاهة حفاظًا على حقوق الشعب الفلسـطيني في حياة مستقرة وآمنة، وأن يتصدى العالم بالقانون الإنساني قبل الوضعي لهذا الإرهاب والإجرام الذي لم يعرف التاريخ له مثيلًا.

وأعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي تحديد أيام 11-12 يناير 2024 للنظر في المذكرات المقدمة من جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهـيوني بتهمة ارتكاب مجازر جماعية وعمليات إبادة للمدنيين في قطاع غـزة؛ إذ تطلب جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية أن تأمر الكيان الصهيوني بتعليق عملياته العسكرية بأثر فوري، في الدعوى التي قابلها الكيان بالرفض والإنكار.

ووفقًا لبيان صادر عن المحكمة: "ستعقد جلسات علنية في لاهاي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهـيوني؛ حيث سيتحدث ممثلو جنوب إفريقيا في جلسة المحكمة في 11 من يناير، وفي 12 من يناير سيكون عرض الموقف من الجانب الصهـيوني".

كانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا في 29 من ديسمبر 2023م لاتخاذ إجراءات قضائية ضد الكيان الصهـيوني على خلفية أعمال الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة، وهو ما أكده بيان جاء فيه: "أكدت جنوب أفريقيا أن أفعال الكيان الصهـيوني تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطـينيي غــزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسـطينيين".

وقابل الكيان الصهــيوني الدعوى بالرفض والإنكار، إذ رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصهـيونية "ليور هيات" في تغريدة على منصة إكس، دعوى جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن القضية لا أساس لها، ملقيًا باللائمة على حركة حـمـاس، معتبرًا أن رفع جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية يعد تشهيرًا ترفضه السلطات الصهـيونية.