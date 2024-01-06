مرصد الأزهر يحذر من أهداف خفية للاحتلال لاستغلال الممر القبرصي لتهجير الفلسـطينيين

وتابع: نحن هنا لا نشكك في نوايا قبرص الإنسانية، بل نشكك في نوايا نتنياهو "مجـرم الحـرب" الذي أزهق أرواح أكثر من 22 ألف شهيد، فهل أفاق من دمويته بعد نحو 90 يومًا؟!

في الحقيقة، إن ما يصدر من تصريحات متطـرفة من المسئولين داخل الكيان المحتل يجعلنا نحذر من تحول هذا الممر الإنساني البحري إلى أداة في يد الاحتلال لتنفيذ الهجرة الطوعية بعد فشل عدوانه العسكري ومن بعدها خطة التهجير القسري، وارتفاع فاتورة خسائره المالية والبشرية في القطاع على يد المقاومة الفلسـطينية.

وحذر المرصد من أهداف خفية للاحتلال لاستغلال الممر القبرصي لتهجير الفلسـطينيين طوعًا إلى أوروبا ومنها إلى دول أخرى في إفريقيا وأمريكا اللاتينية يجري التفاوض معها مقابل مبالغ مالية تدفع لهذه الدول مستغلين أزماتها الاقتصادية لتسهيل عملية توطين الفلسطـينيين خارج وطنهم.

ودعا مرصد الأزهر إلى اعتماد آلية واضحة ومعلنة لعملية إدارة الممر الإنساني البحري عبر إشراك دول عربية وإسلامية تشرف على إيصال المساعدات في اتجاه واحد بما يقطع الطريق على أية محاولة صهيـ.ونية لتهجير أهل غـزة، مع مواصلة الضغط الدولي لإدخال المساعدات عبر المعابر الحدودية المتعارف عليها.