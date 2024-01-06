محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد "يناير 2024" بمطرانية ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم ب عيد الميلاد المجيد ، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين، متمنيا أن يكون عيدا وفرحة على كل المصريين.

وترأس الأنبا اسطفانوس صلاة القداس، حيث ألقي نيافته عظة، رحب في بدايتها بالمحافظ محمد هاني غنيم ومرافقيه الأفاضل من القيادات الأمنية والتنفيذية، مشيراً إلى تقديره لحضورهم القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

ومن المقرر أن يشهد المحافظ محمد هاني غنيم، بعد قليل، أيضا القداس بالكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، والذي يترأس القداس بالمطرانية، بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين من أبناء المحافظة من الإخوة المسيحيين للقداس بالمطرانية

ورافق المحافظ خلال حضوره القداس بمطرانية ببا: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،،اللواء حازم عزت السكرتير العام، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا.