الفرحة تعم مصر.. الكنائس تقيم صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.. فيديو وصور

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أقامت اليوم السبت، جميع الكنائس بمختلف المحافظات قداس عيد الميلاد المجيد، وسط فرحة وتبادل التهنئة بأعياد الأخوة الأقباط فى جميع المحافظات، حيث ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوادي الجديد، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم مقر المطرانية بمدينة الخارجة بحضور الآباء الكهنة والشمامسة مرتلى الكنيسة لتطبيق الطقوس الأرثوذكسية بمعاونة الآباء الكهنة الإكلريكين والقساوسة وخورس الشمامسة، بينما تم إقامة قداسات عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد مارجرجس بالداخلة والبابا كيرليس ومارمينا بالفرافرة، وسط تواجد أمني مكثف.

وكانت مطرانية الأقباط الأرثوذكس وتوابعها بإيبارشية الوادى الجديد والواحات، استعدت منذ الصباح الباكر لإقامة قداس عيد الميلاد المجيد بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، وشهد محيط الكنائس وضع عدد من الحواجز الأمنية بمحيطها وبوابات إلكترونية، بجانب تعزيز الخدمات بمحيط الكنائس وغلق الشوارع المؤدية للكنيسة لضمان السيطرة، والتأمين الكامل بمحيط الكنائس لحين انتهاء قداس العيد وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة بالمحافظة.

كما بدأت مراسم قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد داخل كنيسة الملاك ميخائيل بالمنصورة ، وكافة الكنائس والأديرة على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب المختلفة، وعدد من رجال العمل العام، والذين قدموا التهنئة للأخوة الاقباط.

وشهدت الاحتفالات تكثيفا أمنيًا، لمختلف الطرق المؤدية إلى الكنيسة، و تم وضع البوابات الإلكترونية للكشف عن المعادن، و تواجد أفراد الأمن على البوابة الرئيسية، بالإضافة إلى أفراد من فرق الكشافة التى قامت بتقسيم الكنيسة إلى العديد من المربعات حيث يجلس فى المقدمة كبار المسئولين والمهنئين ثم الشخصيات العامة، وفى الخلف شعب الكنيسة الجماهير والمشاركين فى القداس.

كما قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من قداس عيد الميلاد المجيد، بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وشهدت كنائس الإسكندرية، تواجد العديد من الأطفال، بجانب آبائهم للاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، وإشعال الشموع خاصة بكنيسة الانبا انطونيوس والأنبا بيشوي باللبان وسط الإسكندرية .

علي صعيد آخر، حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته الكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور نيافة الأنبا باڤلي مساعد قداسة البابا تواضروس وأسقف قطاع المنتزه بالإسكندرية، ونيافة الأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق بالإسكندرية، والقمص إبرام أميل وكيل قداسة البابا تواضروس، وعدد من الآباء الكهنة.

وشارك في تقديم التهنئة، اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي محافظ الإسكندرية، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لصلوات قداس عيد الميلاد المجيد.

وشهدت الكنيسة حضور كبير للإخوة الاقباط لحضور القداس احتفالا بالعيد، مصطحبين معهم اطفالهم لحضور القداس والمشاركة في الاحتفالات واللعب داخل بهو الكنيسة.

وتزينت الكنيسة بالورود وصور السيدة العذراء والسيد المسيح، وحرص الاخوة الاقباط على تبادل التهنئة فيما بينهم بالعيد.

كما تشهد جميع كنائس المحافظة اجراءات أمنية مشددة، وتواجد امني مكثف، كما تم غلق الشوارع المؤدية لتلك الكنائس، وتنفيذ حملات نظافة مكثفة في محيط الكنائس والشوارع المحيطة، وتقليم الأشجار، ومراجعة الانارة العامة في الشوارع.

وبدأت مراسم قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد داخل كاتدرائية السيدة العزاء بطهطا وكافة الكنائس والأديرة على مستوى محافظة سوهاج، والبالغ عددها 353 كنيسة ودير ومطرانية، حيث اصطف الشمامسة أمام الهيكل تزامنا مع وصول الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة وتوابعهما ليترأس القداس.

وترأس الانبا ايلاريون البراموسى، أسقف مطرانية البحر الاحمر، اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الانبا شنودة بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة، بحضور اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، واللواء محى سلامه، مدير أمن البحر الأحمر، وقيادات المحافظة .

كما حضر قداس عيد الميلاد المجيد بأكبر كنائس مدينة الغردقة المئات من الاخوة الاقباط وسط إجراءات أمنية مشددة داحل وخارج الكنيسة، حيث شددت مديرية أمن البحر الأحمر من إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنائس واديرة المحافظة تزامنا مع أحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأغلقت الأجهزة الامنية الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمني كافي.

وقدم العديد من أهالى مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام التهانى لقيادات الكنيسة والاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، وسط حالة من الفرحة والسرور بين اطياف الشعب المصرى كافة فى محافظة البحر الأحمر.

وفى الأقصر، أقدم مواطن مسلم جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، على لفتة مختلفة لتقديم التهنئة لجيرانه وأحبته الأقباط بمدينة إسنا الذين يمرون أمام منزله اليوم بجوار كنيسة الأم دولاجى بإسنا، حيث قام بتزيين منزله وبلكونة المنزل بالأضواء والبالونات ابتهاجاً منه بقدوم العيد ولتقديم التهنئة لأصدقائه من المسيحيين بالعيد. وقال أهالى المنطقة، إن المواطن زين نصار ابن مدينة إسنا، يقوم كل عام بمشاركتهم الفرحة بجوار كنيسة الأم دولاجى بمدينة إسنا، بتزيين منزله بالأنوار والبالونات إحتفالاً منه بقدوم عيد الميلاد المجيد، ويقوم بفرش ديوان منزله لإستقبال جيرانه وأصدقاؤه الأقباط لتقديم لهم الفاكهة والحلويات إحتفالاً معهم بقدوم العيد. وكان قد بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وقال المحافظ في برقيته يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء وطننا العزيز، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أجرى تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لصلاة قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بالإسماعيلية. وشهدت صلاة قداس عيد الميلاد المجيد الآلاف من شعب كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب. قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وسط نخبة من قيادات المحافظة والقيادات الأمنية شملت اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمستشار محمد حسن أمين عام هيئة قضايا الدولة. وحرص الفريق ربيع خلال لقائه نيافة الأنبا سيرافيم أسقف الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الأنبا بيشوي بالإسماعيلية، على نقل تحياته وتهنئته إلى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط في ربوع مصرنا الحبيبة، داعيا المولى عز وجل بأن يديم علينا نعمة السلام والمحبة ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء. وأكد رئيس الهيئة أن المصريين يعيشون كالنسيج الواحد ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية الرشيدة لمواجهة التحديات المختلفة، مشددا على ضرورة استمرار التكاتف يدا واحدة في ظل الظروف والتحديات الراهنة واستمرار العمل على تحقيق التنمية والرخاء، وعدم الاستماع للشائعات والتصدي لها ولمحاولات التفرقة ونشر الفتن بالتواصل المستمر. من جانبه، أعرب نيافة الأنبا سارافيم عن تقديره للمشاعر الطيبة والتهنئة الرقيقة، مثمنا ما لمسه من حرص القيادات الوطنية والمؤسسات على المشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بما يدعم روابط المحبة والإخاء ويعزز قيم الوحدة الوطنية. وأكد أسقف الأقباط الأرثوذكس أن مصر ستظل محروسة ومحفوظة بفضل وحدة أبنائها وتماسكهم خلف قيادتهم الرشيدة، متمنيا أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وأن تحمل الأيام القادمة الرخاء والازدهار لمصرنا الحبيبة. كما تقدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالتهنئة بالأصالة عن نفسه وعن كافة العاملين بالهيئة وبشركاتها إلى الطائفة الإنجيلية وذلك خلال زيارته الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية. من جانبه، أعرب القس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية عن تقديره للتهنئة الرقيقة ومشاركة القيادات الوطنية إخوانهم فرحة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام الذي يبعث رسائل فرحة ومحبة وسلام للعالم أجمع، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل الدعامة الأساسية للحفاظ على استقرار البلاد وبناء الجمهورية الجديدة. ثم توجه الفريق ربيع لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا بولا مطران إيبارشية الأسماعيلية وتوابعها والذي أعرب عن امتنانه لهذه اللفتة الطيبة بالمشاركة في فرحة الأعياد المجيدة، داعيا المولى عز وجل بأن يديم على مصر نعمة الود والمحبة والاستقرار رغم كافة التحديات.

كما شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بحلول عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة. وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيد فرحة على كل المصريين وفي عظته رحب نيافة الأنبا اسطفانوس بكافة قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية و أعضاء البرلمان، الذين حرصواعلى حضور القداس مشاركة لأخوتهم فرحتهم بالعيد المجيد وعقب انتهاء الموعظة هنأ المحافظ القيادات الكنسية والمواطنين بالعيد، متمنيا أن يكون عيد فرحة وفاتحة خير على مصر جميعاً، مؤكداً عمق الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطنى الواحد الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم.

وشهدت 22 كنيسة بمدن محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم السبت، وأدى صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، الأنبا ماركوس أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس،والقمص كيرلس ذكي، بكنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، أما كنيسة دميانة بتقسيم 2، أدى صلاة القداس، القمص إسحق عبد المسيح، والقس صموئيل لبيب والقس دميان إميل كهنة كنيسة القديسة دميانة بكفر الشيخ. كما ترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، قداس عيد الميلاد المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة دسوق، كما ترأس القمص ياكوبس أسعد، صلاة القداس بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، غرب مدينة كفر الشيخ. وشهدت الكنائس حالة من الفرحة بين الشباب والأطفال والفتيات، بالكنائس، وخاصة كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، وارتدى الأطفال الملبس الأبيض المزركش، وجرى توزيع الحلوى.

وترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها قداس عيد الميلاد المجيد ، بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد، من خلال مشاركة كهنة الكنيسة ، و أقباط بورفؤاد والذين جاءوا من كل حدب و صوب لأداء القداس. ومن جانبها قدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية الخاصة بعيد الميلاد المجيد ، والتي تتسم بطابع الفرحة. ومن جهة أخرى كثفت الأجهزة الأمنية ، برئاسة اللواء مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، بينما فرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذى تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية. وعلى الجانب الآخر ارتدى العديد من أطفال شمامسة كنيسة مارمرقس ببورفؤاد الملابس الخاصة بهم، وقاموا بأداء الصلوات في أجواء من الفرحة وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكة. ومن جانبهم يؤدى الآلاف من أقباط بورسعيد ، اليوم قداس عيد الميلاد المجيد، وسط حالة من الفرحة والبهجة والسعادة، التى ظهرت على وجوه الكبار والصغار.



استعداد بدء الصلوات



استعدادات لبدء الصلوات



أسقف البحر الأحمر كبار الكنيسة



أسقف الوادي الجديد يترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد



أسقف الوادي الجديد يترأس صلوات قداس عيد الميلاد



الاستعداد داخل كتدرائية المنصورة



الاستعداد لصلوات القداس بكتدرائية المنصورة



الأنباء ايلاريون أسقف البحر الأحمر يتوسط الباباوات



الأنباء ايلاريون البراموسى أسقف البحر الأحمر



السمرتير،العام ومدير الأمن خلال القداس



بدء صلوات القداس من داخل كتدرائية المنصورة



جانب من الاستعدادات



جانب من القداس



صورة من قداس عيد الميلاد في الإسكندرية



قداس عيد الميلاد في الإسكندرية



قداس عيد الميلاد في الإسكندرية



قداس عيد الميلاد من الإسكندرية



قداس عيد الميلاد



قداس عيد الميلاد المجيد داخل كنيسة مارجرجس بالمحلة



قداس عيد الميلاد المجيد



قداس عيد الميلاد من الإسكندرية



قداس عيد الميلاد من كنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بيشوي



قيادات البحر الأحمر،



كتدارئية المنصورة تفتح ابوابها لاقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد



كنائس الدقهلية تقيم قداس عيد الميلاد المجيد وتستقبل المهنئين



كنائس الدقهلية تقيم قداس عيد الميلاد المجيد



كنائس الدقهلية تقيم قداس عيد الميلاد



كنائس سوهاج تقيم قداس عيد الميلاد المجيد (1)



كنائس سوهاج تقيم قداس عيد الميلاد المجيد



الزينة بمنزل المواطن المسلم بإسنا



مسلم أقصرى يزين منزله ويفتح ديوانه لتهنئة أصدقاؤه الأقباط بإحتفالات عيد الميلاد المجيد



مواطن مسلم أقصرى يزين منزله ويفتح ديوانه لتهنئة أصدقائه الأقباط



اثناء القداس



الأنبا ماركوس أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس يؤدي القداس



الأنبا ماركوس أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس



الحضور من السيدات بالكنيسة



جانب من فعاليات الصلاة