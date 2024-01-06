محافظ الوادى الجديد: بدء التقديم لقبول 50 محفظا ومعلما للعمل بأروقة الأزهر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، وذلك لبحث سبل التوسع في مقرات الرواق الأزهري للعلوم الشرعية والقرآن الكريم بمدن ومراكز المحافظة، تشجيعًا وتيسيرًا على أبناء المحافظة من حفظة كتاب الله.

وقدم الزملوط، خالص شكره و تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للدعم والرعاية التي يلقاها أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري وحملة كتاب الله، مشيرًا إلى أن عدد فروع الرواق الحالية بلغت 25 فرعًا تضم 1500 دارس.

كما أعلن المحافظ، أنه تم الاتفاق على فتح باب التقدم لقبول 50 من المتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري، وذلك وفقا للشروط التالية:

- أن يكون المتقدم مقيمًا بمحافظة الوادي الجديد، من واقع بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف (جامعة الأزهر-معاهد القراءات- الثانوية الأزهرية).

-أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

-أن يجتاز اختبار حفظ القرآن الكريم بالتجويد بالنسبة المقررة والمقابلة الشخصية.

- العمل بنظام المكافأة الشهرية لمدة عام وذلك وفق ساعات العمل المقررة.