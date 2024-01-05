اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

الجمعة، 05 يناير 2024 07:03 م
محافظ الوادى الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها. 

ووجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمتنزهات، وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ؛ لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع و صلاحيتها.
 
كما أشار إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، و تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.
 
 
 






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