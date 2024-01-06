محافظ المنوفية يقدم التهانى لنيافة الأنبا بنيامين والأقباط بمناسبة أعياد الميلاد

المنوفية - محمد فتحى

زار صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ، رافقه نائبه محمد موسى، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المستشار القانوني للمحافظة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكيل وزارة الصحة ، رئيس حي غرب .

وكان في استقباله نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ، وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيدالميلاد المجيد، مؤكداً أننا جميعاً أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، مشيراً إلى أن مصر ستظل دائماً وأبداً بلد الأمن والأمان بفضل وحدة وتكاتف الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية ، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية وحرصه على تواجده وتقديم التهاني بمناسبة العيد متمنياً أن يكون العام الجديد انطلاقة نحو آفاق المستقبل يحمل الخير لكل المصريين ، مثمناً جهوده المبذولة في تبني وتنفيذ العديد من الخطط التنموية والخدمية بشتى القطاعات الحيوية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة ، فضلاً عن تقديم أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير والأمن والأمان والاستقرار.