زراعة المنوفية: إزالة 3590 حالة تعد منذ عام 2020 وحتى الآن

وأكد وكيل الوزارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ،أنه فى ظل جهود وزارة الزراعة فى التصدى للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضى الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة، تم إزالة كل التعديات على الأرض الزراعية بمراكز المحافظة فى الفترة من 25 / 3 / 2020، وحتى الآن وإجمالى ما تم إزالته 3590 حالة ، للحفاظ على الرقعة الزراعية على مستوى المحافظة.