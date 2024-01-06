زراعة المنوفية: إزالة 3590 حالة تعد منذ عام 2020 وحتى الآن

أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء محافظة المنوفية، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية .
وأكد وكيل الوزارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ،أنه فى ظل جهود وزارة الزراعة فى التصدى للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضى الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة، تم إزالة كل التعديات على الأرض الزراعية بمراكز المحافظة فى الفترة من 25 / 3 / 2020، وحتى الآن وإجمالى ما تم إزالته 3590 حالة ، للحفاظ على الرقعة الزراعية على مستوى المحافظة.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على جميع مدير الإدارات الزراعية بمتابعة مشرفة الأحواض لمنع حالة التعدى على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء المحافظة.
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