محافظ القليوبية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قداس عيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء ببنها، بقيادة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والقمس جرجس وكيل المطرانية، حيث حرصا علي تقديم التهنئة للأخوة الأقباط باحتفالات عيد الميلاد.

وجاءت الاحتفالية بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سعيد أحمد خضر مدير المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، والمهندس محمد عبد الحميد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من الشخصيات العامة، وعدد من وكلاء الوزارة.وأعرب المحافظ خلال القداس، عن تمنياته بعيد ميلاد مجيد سعيد، وأن يعم الأمن والأمان، ويحفظ مصر الغالية، مؤكدا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائما رمزا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائماً صفاً واحد، مؤكدا على حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الإخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري.

وشهد القداس كلمة لنيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، أكد خلالها على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الإخوة بين كل أطيافه، وهي الطريق لتنمية الوطن وتحقيق الازدهار والتقدم الكمال هو الحب واللوائح بالحب هو مصر الوطن الذي نحبه وقلوبنا فيه ومصر وطن يعيش فينا ورسالة الميلاد الحب والمحبة بالعمل وليس الكلام والمجتهد.

كما قدم خالص الدعوات لشعب فلسطين الشقيق فيما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد المدنيين من الأطفال والسيدات والشباب، متمنيا أن ينتهي هذا الصراع وهذا الاعتداء الغاشم من قبل المحتل الصهيوني.

وفي سياق متصل كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في شوارع المحافظة، فضلا عن نشر دوريات متحركة تجوب الشوارع بمحيط كنائس المحافظة، إضافة إلي تكثيف حملات المرور لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق،كنا قامت إدارة الإسعاف بنشر سيارات الإسعاف بالطرق السريعة والشوارع الرئيسية، فضلا عن تواجدها بمحيط الكنائس وذلك ضمن خطة المحافظة لتأمين قداس عيد الميلاد وكذلك استقبال احتفالات العيد.