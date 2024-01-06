محافظ الفيوم ونائبه يشاركان باحتفالات عيد الميلاد فى كنيسة مارجرجس

الفيوم رباب الجالي

وصل منذ قليل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة وعدد من النواب والتنفيذيين إلى كنيسة مارجرجس بمدينة الفيوم للمشاركة في الاحتفال ب عيد الميلاد المجيد.

وأقام القداس الإلهي، كل من القمص بيشوي حلمي، كاهن كنيسة مار جرجس بالفيوم، والقمص مينا ميخائيل، كاهن كنيسة مار جرجس بالفيوم، ووكيل عام مطرانية الفيوم، القمص بولا عطية، كاهن كنيسة مارجرجس بالفيوم، ووكيل مساعد مطرانية الفيوم، ولفيف من القسوس والقمامصة بالكنيسة.

كما حضر القداس، الشمامسة، والشعب القبطي، قداس العيد، ومختلف فئات الأقباط بالفيوم، ومن المقرر ان يصل بعد قليل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية، ونواب البرلمان، ومجلس الشيوخ، ورجال الأوقاف، والأزهر، وممثلي الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات العامة.