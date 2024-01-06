البابا تواضروس يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسى في احتفال عيد الميلاد المجيد

كتب محمد شرقاوى

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية هدية تذكارية للرئيس السيسى في عيد الميلاد المجيد المقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قداس عيد الميلاد المجيد بدأ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.





الرئيس والبابا