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محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

السبت، 06 يناير 2024 12:03 م
محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد استعدادات احتفالات عيد الميلاد المجيد بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات الخدمية والأمنية، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها. 
 
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات والسيارات المتهالكة والنظافة العامة بمحيط الكنائس وتحسين كفاءة الطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إليها والحدائق العامة والمتنزهات.
 
وشدد محافظ الجيزة على التواجد الميداني على مدار اليوم والاستجابة السريعة لكل البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها.
 
وكلف محافظ الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وتشديد الحملات التموينية والرقابية على الأسواق العامة والمحال والمطاعم والمنافذ السلعية لضبط الأسعار والتأكد من توافر كل السلع وصلاحيتها.
 
وأكد اللواء أحمد راشد على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات لتأمين الاحتفالات.
 
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الجيزة

محافظ الجيزة

احتفالات عيد الميلاد

الكنائس




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