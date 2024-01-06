محافظ أسيوط يلتقى مسئولى الإشغالات بحي شرق وغرب ويوجه بتكثيف حملات الإزالة

أسيوط - هيثم البدرى

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، لقاءًا موسعًا مع مسئولي الإشغالات بحي شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة سير العمل، ووجه بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى.

ولفت محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وفقًا للخطة الموضوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وعبد اللطيف عبد المنعم رئيس حي شرق، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، مواصلة الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة أسيوط تماشيًا مع الطفرة التنموية في كافة المجالات موجهاً بمواصلة الحملات الخاصة بإزالة الاشغالات والمخالفات وتكثيف الجهود في هذا الملف وإعداد تقارير تتضمن مستجدات العمل مع التنسيق التام بين الأحياء والمرافق والمرور وكافة الجهات المختصة مشددا بالحفاظ على حق المواطنين في الطريق العام.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من إزالة الإشغالات في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة لمنع الازدحام وتحقيق السيولة المرورية، ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم بالأحياء مراعاة لظروفهم الاجتماعية، مشددا على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة المناطق للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للمدينة، لافتًا إلى أهمية التواجد الميداني والعمل وفق خطة لإنهاء الإشغالات التي تشوه المظهرالحضاري، مؤكدًا أنه غير مسموح بالمخالفات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد اللواء عصام سعد، على ضرورة التواجد الميداني في الشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم في كافة القطاعات من خلال التواصل المباشر والمستمر معهم والتعرف على مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم وحلها طبقًا للقانون باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول لإننا جميعا كتنفيذيين هدفنا مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات.