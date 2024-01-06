اليوم السابع
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كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية تستعد لقداس عيد الميلاد.. صور

السبت، 06 يناير 2024 06:19 م
كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية تستعد لقداس عيد الميلاد.. صور كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

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تستعد كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لصلوات قداس عيد الميلاد المجيد، حيث فتحت أبوابها مساء اليوم السبت الموافق 6 يناير فى الخامسة مساءً، على أن يبدأ القداس فى السابعة مساء. 
 
وذكر المركز الإعلامى للكنيسة أنه سيتم توفير أماكن للسيارات خارج الكاتدرائية، كما اشترطت ضرورة إحضار أصل الدعوة والتأكد من أنها مختومة. 
 
ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك يوم السبت الموافق 6 يناير 2024. 
 
ومن المقرر أن يحضر احتفال الكنيسة عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ. 
 
ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية والتى يسمح فيها بتناول الأسماك كنوع من التخفيف إلى جانب الأطعمة النباتية.
 
واختارت الكنيسة السمك بالأخص لأنها ترى أنه من ذوات الدم البارد، ولأن السمكة كانت علامة عند المسيحيين قديما ليعرفوا بعضهم وما زالت علامة مجلس الكنائس حتى الآن، ولأن السمك رمز للحياة، وبحسب العقيدة المسيحية فهو طعام البركة، حيث ذكر الكتاب المقدس معجزة الخمس خبزات وسمكتين. 
 
الورود
الورود تزين الكاتدرائية 

مقاعد الكاتدرائية
مقاعد الكاتدرائية

الحضور فى القداس
الحضور فى القداس

كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة
كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة

الشمامسة بالكاتدرائية
الشمامسة بالكاتدرائية

بدء توافد الحضور
بدء توافد الحضور

تزين الكاتدرائية
تزين الكاتدرائية

كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية
كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

كاتدرائية ميلاد المسيح
كاتدرائية ميلاد المسيح

كاتدرائية
الكاتدرائية

 







قداس عيد الميلاد المجيد 2024

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كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

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