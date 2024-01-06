اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 05:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قائمة أكبر مسددى الضرائب.. قناة السويس تورد 48 مليار جنيه بنسبة نمو 180%

السبت، 06 يناير 2024 05:00 ص
قائمة أكبر مسددى الضرائب.. قناة السويس تورد 48 مليار جنيه بنسبة نمو 180% قناة السويس
كتب هانى الحوتى

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كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 516.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى 2024/2023 بزيادة 144 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 38.7%، مقسمة بين 132.7 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 76.3%، و383.3 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 29.1%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التى ساهمت فى ارتفاع جملة الإيرادات وهى:
 
1- 43 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 11.2 مليار جنيه بنسبة نمو 35.4%.
 
2- 16 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 31.1%.
 
3- 2.4 مليار حنيه ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 0.8 مليار جنيه بنسبة نمو 50%.
 
4- 48.6 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 31.2 مليار جنيه بنسبة نمو 180.1%.
 
5- 57.4 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بزيادة 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 20.9%.
 
6- 120.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بزيادة 32 مليار جنيه بنسبة نمو 36.6%.
 
7- 32.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بزيادة 8.5 مليار جنيه بنسبة نمو 35.9%.
 
8- 5.3 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 38.9%.
 
9-  8 مليارات جنيه ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بزيادة 2 مليار جنيه بنسبة نمو 32.3%.
 
10- 50.8 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بزيادة 3.6 مليار جنيه بنسبة نمو 7.5%.
 
11- 4.5 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بزيادة 0.7 مليار جنيه بنسبة نمو 16.6%.
 
12- 12.4 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بزيادة 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 30.4%.
 
13- 14 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بزيادة 6.1 مليار جنيه.
 
14- 1.7 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 53%.
 
15- 84.6 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بزيادة 24.5 مليار جنيه بنسبة نمو 40.8%.
 
16- 77.2 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 22.7 مليار جنيه بنسبة نمو 41.7%.
 
17- 26.1 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بزيادة 7.7 مليار جنيه بنسبة نمو 41.9%.
 
18- 4.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب على السيارات بزيادة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 46.1%.
 
19- 2.2 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الأراضي والمباني بزيادة 0.3 مليار جنيه بنسبة نمو 15.3%.






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