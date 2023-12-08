اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 09:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

زيادة ضريبة قناة السويس بنسبة 151% لتصل إلى 21 مليار جنيه خلال 3 شهور

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 08:00 م
زيادة ضريبة قناة السويس بنسبة 151% لتصل إلى 21 مليار جنيه خلال 3 شهور قناة السويس
كتب هانى الحوتى

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كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 285 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023 بزيادة 73.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 34.8%، مقسمة بين 74.9 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 60.6%، و210.2 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 27.5%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات وهي:
 
1- 22.5 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 5.5 مليار جنيه بنسبة نمو 32.7%.
 
2- 9.9 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 29.1%.
 
3- 1.4 مليار حنيه ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 0.4 مليار جنيه بنسبة نمو 44.7%.
 
4- 21.4 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 12.9 مليار جنيه بنسبة نمو 151.6%.
 
5- 31.8 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بزيادة 4.6 جنيه بنسبة نمو 16.7%.
 6- 63.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بزيادة 14.5 مليار جنيه بنسبة نمو 29.8%.
 
7- 17.7 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بزيادة 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 10%.
 
8- 3 مليارات جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 26.2%.
 
9-4.6 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14.7%.
 
10- 30.4 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بزيادة 5.4 مليار جنيه بنسبة نمو 21.5%.
 
11- 3.3 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 21%.
 
12- 5.4 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بزيادة 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 67.8%.
 
13- 6.5 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بزيادة 2.8 مليار جنيه.
 14- 1.3 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 0.5 مليار جنيه بنسبة نمو 72.8%.
 
15- 54.2 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بزيادة 14.8 مليار جنيه بنسبة نمو 37.4%.
 
16- 50 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 13.6 مليار جنيه بنسبة نمو 37.5%.
 
17- 15.3 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بزيادة 5.6 مليار جنيه بنسبة نمو 57%.
 
18- 2.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب على السيارات بزيادة 0.9 مليار جنيه بنسبة نمو 51.7%.
 
19- 1.3 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الأراضي والمباني بزيادة 0.2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.1%.






الايرادات الضريبية

قناة السويس

ايرادات قناة السويس

ايرادات الموازنة




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