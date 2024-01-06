فرحة الأطفال فى احتفالات عيد الميلاد بكنائس الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

شهدت كنائس محافظة الفيوم تواجد العديد من الأطفال، بجانب آبائهم للاحتفال ب قداس عيد الميلاد المجيد، خاصة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة تحت رعاية نيافة الحبر الجليل، الأنبا إبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم.

وكان أقام القداس الإلهي، كل من القمص بيشوي حلمي، كاهن كنيسة مار جرجس بالفيوم، والقمص مينا ميخائيل، كاهن كنيسة مار جرجس بالفيوم، ووكيل عام مطرانية الفيوم، القمص بولا عطية، كاهن كنيسة مارجرجس بالفيوم، ووكيل مساعد مطرانية الفيوم، ولفيف من القسوس والقمامصة بالكنيسة.

كما حضر القداس، الشمامسة، والشعب القبطي، قداس العيد، ومختلف فئات الأقباط بالفيوم، ومن المقرر ان يصل بعد قليل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية، ونواب البرلمان، ومجلس الشيوخ، ورجال الأوقاف، والأزهر، وممثلي الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات العامة.