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الرئيس السيسى يقدم التحية للمشاركين فى قداس كاتدرائية ميلاد المسيح

السبت، 06 يناير 2024 08:10 م
الرئيس السيسى يقدم التحية للمشاركين فى قداس كاتدرائية ميلاد المسيح الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب أحمد عبد الرحمن

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قّدم الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية للمشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكان قداس عيد الميلاد المجيد قد بدأ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ان في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.
 
ودخل موكب قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكاتدرائية وسط الألحان الكنسية والطقسية الخاصة بالميلاد، ومعه الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وسط فرحة كبرى من أبناء الكنيسة المشاركين في الصلوات.
 
يحضر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء والدبلوماسيون والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.
 
وفتحت الكاتدرائية أبوابها في الساعة الخامسة مساء، لدخول المصلين، فيما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترتيبات التهنئة التي سوف يستقبلها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي يوم عيد الميلاد المجيد.
 
تنقل الصلوات عبر التلفزيون المصري والقنوات الفضائية والقنوات المسيحية وقناة coc، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.
 
وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.

 

 







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