فرحة أطفال الأقصر بعيد الميلاد المجيد وتوزيع هدايا بكنائس المحافظة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد اليوم السابع، احتفالات أطفال الأقصر ب عيد الميلاد المجيد، بتوزيع الألعاب والهدايا عليهم من أبناء وشباب الأقصر، وهي الهدايا التي شارك فى توزيعها حزب مستقبل وطن بالأقصر.

واستمتع الأطفال خلال تلقي الهدايا في كنيسة العذراء مريم بجوار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وسط أجواء مبهجة وفرحة بقدوم العيد.

فيما بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال المحافظ في برقيته يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء وطننا العزيز، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعث محافظ الأقصر برقيات تهنئة مماثلة لكل من القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ونيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف علي دير مار جرجس بالرزيقات، ونيافة الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، ونيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد.

وكان قد قدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، التهنئة لأطفال جمعية أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية للبنين بالكرنك، وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية للبنات بالأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد ألهم، خلال الزيارة أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون رمزا للتسامح ويدًا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.

وقام المستشار مصطفى ألهم، خلال زيارة مقر الجمعيتين، والتي رافقه خلالها العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، واللواء على الشرابي رئيس مدينة الأقصر و محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتقديم عدد من الهدايا والمعايدات للأطفال، موجها لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.