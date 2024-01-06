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"عندليب الكنيسة" تعرف على المعلم إبراهيم عياد مرنم قداس عيد الميلاد المجيد

السبت، 06 يناير 2024 09:00 م
"عندليب الكنيسة" تعرف على المعلم إبراهيم عياد مرنم قداس عيد الميلاد المجيد المعلم إبراهيم عياد
كتب: محمد الأحمدى

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
 
ومن أبرز الشخصيات البارزة في القداس الأرشيدياكيون إبراهيم عياد هو معلم الكاتدرائية أى رئيس الشمامسة ومنذ عصر البابا شنودة يحفظ الأقباط صوته العذب المتقن للحن القبطى وطقوس الكنيسة وتراتيلها وهو الذى يبدأ الصلوات قبل دخول زفة القداس التى يتوسطها البابا. 
 
ويلقب المعلم إبراهيم عياد بعندليب الكنيسة فهو من أبرز المرتلين بها وخريج معهد "ديدموس" الذى يتخرج منه كل مرتلى الكنيسة وأكمل دراسته فى الكلية الأكليريكية، ونظراً لدقته فى الترتيل وعذوبة صوته اختاره البابا شنودة ليكون المرتل الخاص به، ومن بعده البابا تواضروس، وهو ما أكسبه صيتاً كبيراً وسط الأقباط. 
 
ويعتبر المهندس أنطون إبراهيم عياد هو نجل المعلم إبراهيم عياد والذى ورث منه عذوبة الصوت، ومنذ نعومة أظافره أراد له والده أن يخلفه فى عمله، فقام على تحفيظه كل ألحان وترانيم الكنيسة ودفع به ضمن مجموعة الشمامسة الخاصة بالترنيم مع البابا، وبالتوازى أكمل أنطون دراسته العلمية وحصل على بكالوريوس الهندسة والتحق بالكلية الأكليريكية وعهد إليه بمعهد مرقس للدراسات القبطية. 
 
المعلم إبراهيم عياد مع المرنمين
المعلم إبراهيم عياد مع المرنمين

 







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