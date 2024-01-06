اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى 22 درجة

السبت، 06 يناير 2024 11:30 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى 22 درجة طقس الإسكندرية اليوم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت، حالة من الطقس المعتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة العظمي 22 درجة، والصغري 11 درجة.
 
تتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 
كما يشهد اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث (20% تقريبا) على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.
 
 
طقس الإسكندرية اليوم متعدل علي أنحاء المحافظة
طقس الإسكندرية اليوم متعدل علي أنحاء المحافظة

طقس الإسكندرية اليوم متعدل نهارا
طقس الإسكندرية اليوم متعدل نهارا

طقس الإسكندرية متعدل نهارا
طقس الإسكندرية متعدل نهارا
 
 






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