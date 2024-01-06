اليوم السابع
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ضبط 122 قطعة سلاح و258 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

السبت، 06 يناير 2024 01:33 م
ضبط 122 قطعة سلاح و258 قضية مخدرات خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (258) قضية مخدرات ، و (122) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (58637) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة الناريةK ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- 850 جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية وخزينتين وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية)، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلى - عدد من الطلقات)، بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).






مخدرات

أخبار الحوادث

سلاح

تجارة المخدرات




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