ضبط ركاب حاولوا تهريب تليفونات وشاشات ومخدرات بمطار القاهرة.. صور

كتب أحمد مصطفى

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، أربعة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم 1 في الأربعة أيام الأخيرة من العام المنقضي 2023 بإجمالي 12 محضر ضبط جمركي خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصل المجموع الكلي لعدد المحاضر المحررة خلال العام المنقضي الي 87 محضر ضبط في مبني الركاب رقم 1 فقط.

حررت المحاضر الأربعة في الإدارة الاولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة و إبراهيم حسن طلحه نائب المدير، المحضر الاول رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد افريقي قادم من الشارقة علي رحلة خطوط طيران العربية حاول تهريب ٣٠ تليفون محمول ماركة iPhone 14 حيث اشتبه نميري عبد الرحمن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ في وجود جاكيت تركه الراكب علي عربة حمل الحقائب وبمناظرته وجد اسفله حقيبة يد صغيرة مخفاه، وبتفتيشهما عثر علي تليفونين في الجاكيت و ١٣ تليفون داخل حقيبة اليد بعدما انكر الراكب حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية عند سؤاله بواسطة احمد ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، قام مدير الحركة المشرف بتكليف محمد علاء الدين مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في وجوده مما اسفر عن ضبط ١٥ تليفون اخرين داخل جيوب البنطلون الذي يرتديه اسفل جلباب، شارك في الضبط روفيدة احمد مأمور الجمرك علي جهاز الفحص بالأشعة.

المحضر الثاني رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٣ كان ضد راكب اسيوي بحوزته الف شاشة تليفون محمول تم الضبط بواسطة كل من محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية و مصطفي ياسين مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمود رمضان عريضة و محمود سعد الدين رئيس القسم شارك في الضبط كل من نهال نجم الدين و هبة فرج مأمورا الجمرك تحت اشراف محمد سيد عبد اللطيف مدير الحركة.

والمحضر الثالث رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٣ كان ضد راكب مصري قادم من بيرجامو علي رحلة خطوط طيران بحوزته ٣٠ شريط باجمالي ٢٥٩ قرص و ٣ زجاجات بهم عقاقير مدرجة بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة ماجد أسامة مأمور الجمرك تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة.

اما المحضر الرابع والأخير كان ضد راكب عربي افريقي بحوزته ٥٦٢ رخصة سيارة خاصة بالدولة التي يحمل جنسيتها و ٣٢ مفتاح سيارة باسماء مختلفة و ٣٥٠ ملف سيارة و ٥ لوحات معدنية و ٦ دفاتر شيكات يشتبه يستخدموا في التزوير وتم تسليمه للنيابة المختصة، قام بالضبط كل من محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية و مصطفي ياسين في التفتيش اليدوي و من إدارة الفحص بالأشعة أحمد شعبان مأمور الجمرك ومحمود سعد الدين تحت اشراف محمد سيد عبد اللطيف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١.

تم تحرير المحاضر بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.