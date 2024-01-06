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ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى إحدى قرى أسيوط

السبت، 06 يناير 2024 01:14 م
ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى إحدى قرى أسيوط التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بأسيوط حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (4 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز) حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.. وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وكذا مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما ، كما عُثر على حفرة بمنطقة فضاء بأطراف القرية.. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
 
 






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