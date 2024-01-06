صندوق حفظ التوراة الأثرى بمتحف آثار الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يقع داخل أروقة متحف آثار الغردقة عدة قطع أثرية مختلفة من عدة عصور مختلفة، من بين تلك القطع الأثرية التى تعتبر نادرة صندوق حفظ التوراة الأثرى، والمصنوع من الخشب والفضة والقطيفة والمؤرخ بعام 1444 ميلادية.

من جانبه قال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف آثار الغردقة، أن صندوق التوراة باسم صندوق الحكمة وهو الصندوق الذي يستخدم لحفظ لفائف التوراة في المعابد لا يفتح صندوق التوراة إلا في المناسبات العامة، وعلى المصلين الوقوف عند فتحة احترامًا عند فتحة للصلاة.

واضاف وكيل الشئون الأثرية بالبحر الأحمر أن الصندوق منقوش علية زخارف بالفضة بالحفر البارز والحفر الغائر ، تتضمن نخلة مثمرة وكتابات فرنسية وعبرية منها الوصايا العشرة يعرض مع الصندوق قمتان من الفضة توضع على مقابض عصى لفائف التوراة وبها ستة أجراس.