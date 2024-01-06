رفع 2018 طن قمامة و15 طن من تطهير الترع بـ14 مراكزا ومدينة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملات نظافة، ورفع القمامة والاتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتمكنت الحملات من رفع 2018طن، خلال حملات النظافة وكنس الشوارع والميادين، ورفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة ب 14 مركزا ومدينة، كما جرى رفع 15 طن من أعمال تطهير الترع بدسوق من ورد النيل، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة ال14، وجهاز النظافة بالمحافظة، ووجه محافظ كفر الشيخ بالمتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة، إضافة لكنس الشوارع، وتقليم الأشجار، وريها بالميادين، ورفع كفاءة الإنارة.

شدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.



تفليم الاشجار بدسوق



رفع المخلفات بمركز بيلا



ري الاشجار بالميادين