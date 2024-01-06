رفع درجة الاستعدادات بمحيط كنائس الشرقية تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع قوات الأمن ورجال المرور لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية، وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء الأعياد في المتنزهات والحدائق في جو من البهجة والسرور.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجهت الأجهزة التنفيذية لجميع المناطق والشوارع المحيطة بالكنائس لرفع تراكمات القمامة والسفوحة ورش المياه بالشوارع ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها لتهيئه الأجواء المناسبه أمام المواطنين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من البهجه والطمأنينة.