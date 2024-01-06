راعى كنسية النبى موسى بطور سيناء: نشكر الله أن مصر تتمتع بالسلام

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أدى مئات الأقباط بجنوب سيناء صلاة قداس عيد الميلاد ، بجميع كنائس المحافظة مساء يوم السبت، وتوافد الأقباط على الكنائس بجنوب سيناء كنيسة النبى موسى بطور سيناء وكنسية السمائيين بشرم الشيخ وكنسية رأس سدر.

ورصدت عدسة اليوم السابع صلاة قداس كنسية النبى موسى بطور سيناء حيث ترأس صلاة قداس شعائر القداس والصلاة القس مينا سعد راعى كنسية النبى موسى والقس دديويسيوسى والقس هارون والعديد من رجال الدين المسيحى وشارك الاطفال اثناء زفة الحمل القداس وقدمت الكنسية العديد من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة وإقامة صلاة عيد الميلاد المجيد.

قال القس مينا سعد راعى كنسية النبى موسى بطور سيناء، إننا نشكر الله أن مصر تتمتع بالسلام بفضل الصلوات وأننا نشكر الله لتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسى بيننا الذى يقود مصر في معارك التنمية وأنه يحفظ أرض مصر ويحفظ نيل مصر ويحفظ سلام مصر وشعب مصر بإدارة واعية وحكيمة.

كما قامت مديرية الأمن بالدفع بالقيادات لعمل المرورات الدورية على جميع الخدمات المنتشرة بمحيط الكنائس على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزية القوات ووضعها على أهبة الاستعداد وتلقين القوات الدور المنوط بها فى التعامل مع المستجدات وأنه تم تدعيم الكنائس ببوابات إلكترونية للكشف عن المعادن فى وجود سيدة من الكنيسة لتفتيش السيدات مع ضرورة التأكد من هوية الأشخاص من خلال بطاقة الرقم القومى وشهدت الكنائس بمحافظة جنوب سيناء توافد كبيراعلى الكنيسة منذ ساعات مبكرة قبل مراسم القداس للمشاركة فى القداس وحجز مكان فى الصفوف الأولى.

وبعث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيةبمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء في البرقية بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن مشايخ وعواقل وأهالي جنوب سيناء أتقدم لقداستكم بأسمي آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبة بالخير والبركات وأن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما هنأ محافظ جنوب سيناء الأخوة الأقباط داخل مصر والمقيمين بالخارج بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة مشيراً أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار، والتقدم لوطننا العزيز مصر.

وشهد محيط الكنائس بجنوب سيناء إجراءات أمنية مشددة من الشرطة وضع بوابات إلكترونية على مداخل الكنسية وانتشار قوات الأمن بجميع الأماكن المحيطة بالكنسية بحضور القيادات الأمنية لتامين قداس عيد الميلاد المجيد.