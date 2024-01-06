اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يهنئ الأنبا مكسيموس والقس رأفت لوقا بعيد الميلاد المجيد

السبت، 06 يناير 2024 01:38 م
رئيس جامعة بنها يهنئ الأنبا مكسيموس والقس رأفت لوقا بعيد الميلاد المجيد جانب من اللقاء
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، بمقر مطرانية بنها، والقس رأفت لوقا راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
 
رافق رئيس الجامعة، خلال الزيارة، الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفدا من عمداء الكليات، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقيادات الادارية بالجامعة.
 
وأكد رئيس الجامعة، خلال لقائه بنيافة الأنبا مكسيموس، والقس رأفت لوقا، حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح التى تميز أبناء الشعب المصري داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة عظيمة لنشر قيم التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.
 
جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (4)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (5)
جانب من اللقاء 

 







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