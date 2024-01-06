اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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في أول يوم امتحانات بجامعة الأزهر..

رئيس الجامعة ونائب فرع البنات يتفقدان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بنات القاهرة

السبت، 06 يناير 2024 01:45 م
رئيس الجامعة ونائب فرع البنات يتفقدان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بنات القاهرة رئيس جامعة الأزهر ونائب فرع البنات يتفقدان الامتحانات
كتب لؤى على

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أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، واطلعا على أسئلة الامتحانات؛ للتأكد من مطابقتها للشروط، وأنها من المقررات الدراسية، ومما تم شرحه داخل المحاضرات.
 
كما اطلعا على قاعة المحاكاة التي تستخدمها طالبات الكلية للتدريب على التقاضي في المحاكم.
 
وأشادا بتعاون العاملين في الكلية برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والترتيب المنظم داخلها، وتوزيع  اللجان على ثلاث فترات؛  لاستيعاب جميع الطالبات. 
 
يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة من أقدم كليات فرع البنات، وتؤدي الامتحانات فيها أكثر من 22 ألف طالبة في أقسام: اللغة العربية، والشريعة الإسلامية، والشريع والقانون، وأصول الدين، والصحافة والإعلام. 
 
حضر الجولة التفقدية الدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و سماح عبد الحميد، مديرة الكلية، و منال حافظ، مشرف أمن فرع البنات.
 
 
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