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جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الممرات الإنسانية في غزة

السبت، 06 يناير 2024 09:57 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الممرات الإنسانية في غزة تهجير - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق الممرات الإنسانية في طريق صلاح الدين بقطاع غزة.

وقال متحدث لجيش الاحتلال في بيان، على موقع إكس: إنه سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية  في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود.

من ناحية أخرى، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على مركبة، ومعدات مطبعة في بنابلس.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المعاجين، وداهمت منزل المعتقل غسان ذوقان، وعبثت في محتوياته، واستولت على مركبته.

 كما داهمت قوات الاحتلال مطبعة تعود لعائلة ذوقان، واستولت على معداتها، بعد تخريب محتوياتها.

وفي سياق متصل، اقتحمت تلك القوات البلدة القديمة في نابلس، واعتلت أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.

 







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