اليوم السابع
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ردا على اغتيال العاروري

حزب الله يعلن وقوع إصابات فى قاعدة ميرون الإسرائيلية بعد قصفها بـ62 صاروخا

السبت، 06 يناير 2024 09:47 ص
حزب الله يعلن وقوع إصابات فى قاعدة ميرون الإسرائيلية بعد قصفها بـ62 صاروخا صواريخ - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت حزب الله في بيان، اليوم السبت، استهداف قاعدة "ميرون" الإسرائيلية بـ62 صاروخاً في إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب قناة الميادين، ذكر البيان أنّ "حزب الله استهدفت قاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية بـ62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، مؤكّدةً إيقاع إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة في القاعدة.

وأوضح الحزب، أنّ قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية "تقع على قمّة جبل الجرمق في شمالي فلسطين ‏المحتلة، وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة "ميرون" مركزاً للإدارة ‏والمراقبة والتحكّم الجوّي الوحيد في شمالي الكيان الغاصب ولا بديل رئيسياً عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: "ميرون" شمالاً، ‏والثانية "متسبيه رامون" جنوباً".‏

 

 







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اسرائيل

صالح العاروري

لبنان

غزة




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