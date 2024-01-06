تحرير 110 محاضر توصيل مرافق بطرق غير قانونية بمركز الإبراهيمية فى الشرقية

وأوضح أنه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى" طوخ التل، كفر الشيخ، الحفانوه، كفر الأعصر، سوارس، أرض الفدان، المانسترلي"، وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 50 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، تحرير 60 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي، تحرير محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات والتي بلغت 120000م3.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين، بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة: هاتف أرضي 125 - محمول 01205502098 - واتس آب 01205502086.