تحرير 110 محاضر توصيل مرافق بطرق غير قانونية بمركز الإبراهيمية فى الشرقية

قال عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه حررت 110 محضر توصيل مرافق بطرق غير قانونية في مركز الإبراهيمية، ذلك إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى" طوخ التل، كفر الشيخ، الحفانوه، كفر الأعصر، سوارس، أرض الفدان، المانسترلي"، وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 50 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، تحرير 60 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي، تحرير محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد، وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات والتي بلغت 120000م3.
وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين، بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة: هاتف أرضي 125 - محمول 01205502098 - واتس آب 01205502086.
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