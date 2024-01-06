اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 05:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

بيطرى سوهاج: الأطباء خط الدفاع الأول ومعنيون بوصول لحوم سليمة للمواطنين

السبت، 06 يناير 2024 04:42 م
بيطرى سوهاج: الأطباء خط الدفاع الأول ومعنيون بوصول لحوم سليمة للمواطنين السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى، اليوم السبت، الدكتور أحمد حمدي محمد – مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، جولة للمرور علي مجزر الصلعا (البديل المؤقت لمجزر سوهاج) حيث تواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وذلك لحل مشكلات المجزر، وسبل تسيير وتطوير الأعمال وتوفير احتياجاته للقيام بدوره علي أكمل وجه، وللتأكد من حسن سير العمل وانتظامه، كما قام بالمرور على محلات الجزارة للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم المعروضة في الأسواق قبل عيد الميلاد المجيد .
 
وأكد الدكتور أحمد حمدي، أن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول لصحة الإنسان وأن دوره هو وصول لحوم سليمة لكل مواطن.
 
وتم إجراء الجولة، بناء على تعليمات السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، بخصوص تشديد الرقابة الصحية علي اللحوم وتكثيف حملات المرور والمتابعة علي المجازر والأسواق ومحلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك.
 
 
 

 







الطب البيطرى

مديرية الطب البيطرى بسوهاج

الرقابة الصحية

أحمد حمدى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة