بيطرى سوهاج: الأطباء خط الدفاع الأول ومعنيون بوصول لحوم سليمة للمواطنين

كتبت ـ آية دعبس

أجرى، اليوم السبت، الدكتور أحمد حمدي محمد – مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج ، جولة للمرور علي مجزر الصلعا (البديل المؤقت لمجزر سوهاج) حيث تواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وذلك لحل مشكلات المجزر، وسبل تسيير وتطوير الأعمال وتوفير احتياجاته للقيام بدوره علي أكمل وجه، وللتأكد من حسن سير العمل وانتظامه، كما قام بالمرور على محلات الجزارة للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم المعروضة في الأسواق قبل عيد الميلاد المجيد .

وأكد الدكتور أحمد حمدي، أن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول لصحة الإنسان وأن دوره هو وصول لحوم سليمة لكل مواطن.