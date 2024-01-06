اليوم السابع
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جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهم بقتل سيدة والشروع فى قتل آخرين بمركز طهطا

السبت، 06 يناير 2024 05:15 م
جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهم بقتل سيدة والشروع فى قتل آخرين بمركز طهطا محكمة - أرشيفية
سوهاج ـ عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم السبت، وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "ا.ا" 35 سنة شنقاً، بعد اتهامه بقتل المجنى عليها "س.ع.ا" بأن طعنها بسلاح أبيض ساطور والشروع فى قتل المجنى عليهما "ا.م.ع"و شقيقه "م.م.ع" بدائرة مركز طهطا.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها ونقلها إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة آخرين بعد التعدى عليهم بالضرب بساطور.
 
وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، فقام بالتوجه إلى المجنى عليها في مسكنها والتعدى عليها بالساطور، كما قام بالتعدى على الشقيقين الآخرين المجنى عليهما بالساطور مما أسفر عن إصابتهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 






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