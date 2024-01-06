المشدد 15 سنة لعاطل لحيازته مخدر الهيروين للاتجار في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهم "م.ا.ع" بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا ، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8643 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة ،بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، ابصرت القوة الأمنية المتهم " م.ا.ع" عاطل ، في مواجهة القوة الأمنية ،وعند مشاهدته لهم القي لقافه علي الارض ،وبفضها تبين أنها تحوي علي مخدر الهيروين ،وحاول المتهم الفرار، إلى أن القوة تمكنت من ضبطه، وتفتيشه عثر بحوزته على لفافة أخرى لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ، المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.